Политика

Памфилова: 12 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Ведомости

Право участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей сейчас имеют 12 политических партий. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, сейчас в России, по данным Минюста, зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 могут участвовать в выборах различного уровня.

27 мая «Ведомости» писали, что главными интригами предстоящих выборов в Госдуму остаются борьба за второе место после «Единой России» и возможность прохождения в парламент новой политической силы. Об этом заявлял директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. По его данным, последней новой партией в Госдуме стали «Новые люди», созданные за полтора года до выборов 2021 г.

Согласно опросу «Инсомара», 41% респондентов считают, что появление новых партий в Госдуме было бы полезным. За сохранение нынешнего состава нижней палаты высказались 23% опрошенных, 29% заявили, что им все равно, еще 7% затруднились с ответом. Среди наиболее востребованных направлений работы партий участники опроса называли поддержку пожилых людей, контроль цен и борьбу с инфляцией, противодействие интернет-блокировкам, а также льготы для малого бизнеса и самозанятых.

