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Главная / Политика /

Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Ведомости

Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России провел президент России Владимир Путин. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Отмечается, что встреча с Совбезом проходила по видеосвязи. Тема и содеражние совещания не раскрываются. Указано, что с докладом «по одному из направлений внешней политики» выступил глава МИД Сергей Лавров.

В совещании с президентом участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации президента Антон Вайно,

Кроме того, во встрече участвовали секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны России Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин 19 июня не будет проводить публичных мероприятий, помимо данного совещания, в хоте которого обсуждались «различные вопросы внешней политики». У президента запланирован ряд встреч, которые, по словам Пескова, носят непубличный характер.

19 июня министр иностранных дел Сергей Лавров опубликовал статью, в которой отметил, что прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

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