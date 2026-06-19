Лавров заявил, что война России и НАТО приведет к ядерным ударам

18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о жестком ответе России в случае военной агрессии со стороны государств НАТО в отношении любого российского региона. По ее словам, характер возможной реакции Москвы не вызывает сомнений. В сентябре 2025 г. Лавров заявлял, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину, и уже принимают в ней прямое участие. Отказ от соблюдения принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, которые ведут к росту глобальной нестабильности и провоцируют новые конфликты, подчеркивал он.