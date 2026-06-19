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Главная / Политика /

Лавров заявил, что война России и НАТО приведет к ядерным ударам

Ведомости

Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, под лозунгом «стратегической автономии» в Европе ведется серьезное укрепление силовых потенциалов. Речь идет и о ядерной сфере. Планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО вызывают глубокое беспокойство, отметил министр. По мнению Лаврова, такой шаг не приведет к укреплению безопасности ни самого Парижа, ни получателей его «помощи».

«При всем этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые, якобы, не ограничиваются Украиной», – обратил внимание министр, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, что это «бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией».

Захарова предупредила о «решительном ответе» России на возможную агрессию НАТО

Политика / Международные отношения

Статья Лаврова изначально должна была быть опубликована в газете Politico Europe. В последний момент публикацию отменили по решению редакции.

18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о жестком ответе России в случае военной агрессии со стороны государств НАТО в отношении любого российского региона. По ее словам, характер возможной реакции Москвы не вызывает сомнений. В сентябре 2025 г. Лавров заявлял, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину, и уже принимают в ней прямое участие. Отказ от соблюдения принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, которые ведут к росту глобальной нестабильности и провоцируют новые конфликты, подчеркивал он.

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