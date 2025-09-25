Газета
Лавров: НАТО и ЕС руками Украины объявили России войну

Ведомости

НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину, и уже принимают в ней прямое участие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел «Группы двадцати», проходящем на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, отказ от соблюдения принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, которые ведут к росту глобальной нестабильности и провоцируют новые конфликты.

«Наглядный пример – кризис на Украине, руками которого НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Глава российской дипломатии также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, где, по его словам, гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни более 65 000 человек. Он сослался на оценки некоторых сотрудников ООН, согласно которым число жертв может быть в десять раз выше.

Кроме того, министр напомнил, что нынешний СМИД проходит в год двух юбилеев – 80-летия разгрома германского нацизма и японского милитаризма. Победа позволила учредить Организацию Объединенных Наций, которую призвали «избавить грядущие поколения от бедствий войны». Лавров подчеркнул, что именно приверженность принципам Устава ООН в полной мере является залогом мирного развития для всех государств.

24 сентября Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о неприемлемости шагов Киева и ряда стран ЕС, направленных на затягивание конфликта. По данным МИДа, стороны подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений.

