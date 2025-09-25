Лавров: НАТО и ЕС руками Украины объявили России войну

Глава российской дипломатии также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, где, по его словам, гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни более 65 000 человек. Он сослался на оценки некоторых сотрудников ООН, согласно которым число жертв может быть в десять раз выше.