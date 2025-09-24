Лавров заявил Рубио о неприемлемости затягивания конфликта Киевом и ЕС
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил о неприемлемости шагов Киева и ряда стран Евросоюза, ведущих к затягиванию конфликта на Украине. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Переговоры министров, которые длились почти час, прошли на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации МИДа, стороны обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие договоренностей, достигнутых на российско-американской встрече в Анкоридже. Подтверждена заинтересованность обеих сторон в поиске мирных решений.
«Лавров акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта», – уточнили в министерстве.
В ходе переговоров также проведена «сверка часов» по всей двусторонней повестке, включая восстановление общественно-политических контактов и работу дипмиссий. В МИД подчеркнули важность использования импульса, заданного президентами России и США, для нормализации отношений.
Собеседники договорились продолжить конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
До этого сообщалось, что Рубио на переговорах с Лавровым призвал Москву предпринять шаги для достижения устойчивого мира на Украине. Об этом сообщал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснял смену позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине влиянием видения ситуации украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», – подчеркивал представитель Кремля.
Песков отмечал, что именно Лавров донесет до американской стороны позицию РФ по данному вопросу на встрече с госсекретарем США.