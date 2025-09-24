Лавров заявил Рубио о неприемлемости затягивания конфликта Киевом и ЕС

Переговоры министров, которые длились почти час, прошли на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации МИДа, стороны обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие договоренностей, достигнутых на российско-американской встрече в Анкоридже. Подтверждена заинтересованность обеих сторон в поиске мирных решений.