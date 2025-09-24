Песков связал смену позиции Трампа с его разговором с Зеленским
Заявления президента США Дональда Трампа, свидетельствующие о смене его позиции по украинскому кризису, были сделаны после общения с лидером Украины Владимиром Зеленским и, по всей видимости, под влиянием видения последнего. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, министр иностранных дел России Сергей Лавров донесет до американской стороны позицию РФ по данному вопросу, так как он встретится с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Вашингтоне.
Трамп сделал несколько громких заявлений, демонстрирующих смену его позиции по вопросу украинского кризиса, 23 сентября. В частности, после встречи с Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих изначальных границ. Помимо этого, по его мнению, страны НАТО должны сбивать военные самолеты России, если они находятся в воздушном пространстве членов объединения.