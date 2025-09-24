Песков связал смену позиции Трампа с его разговором с Зеленским

Трамп сделал несколько громких заявлений, демонстрирующих смену его позиции по вопросу украинского кризиса, 23 сентября. В частности, после встречи с Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих изначальных границ. Помимо этого, по его мнению, страны НАТО должны сбивать военные самолеты России, если они находятся в воздушном пространстве членов объединения.