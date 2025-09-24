Трамп назвал бои на Украине бесцельными

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что ситуация делает Россию якобы похожей на «бумажного тигра». Американский лидер также сказал, что Киев может добиться установления своих границ, действовавших до начала конфликта с РФ. Ранее он высказывал мнение о том, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки.