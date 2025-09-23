Трамп заявил, что Украина может вернуть установленные в начале конфликта границы

Макрон же до встречи с Трампом подчеркнул, что Нобелевская премия мира, о желании получить которую несколько раз говорил президент США, может быть доступна для него только после завершения конфликта в секторе Газа. На переговорах он отметил, что военные методы не будут работать против палестинской группировки «Хамас», поэтому нужно применить комплексный подход.