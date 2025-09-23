Трамп заявил, что Украина может вернуть установленные в начале конфликта границы

Трамп заявил, что Украина может вернуть установленные в начале конфликта границыВашингтон для этого будет продолжать поставки вооружений странам НАТО
Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих границ, которые действовали до начала конфликта с РФ. До этого он высказывал мнение о том, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить кризис.
«Ведомости» собрали главные заявления Трампа в разговорах с украинским коллегой, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их переговоры состоялись уже после публикации главы Белого дома.
Что сказал Трамп Зеленскому
Страны Североатлантического альянса должны сбивать российские военные самолеты, если они находятся в воздушном пространстве стран – членов объединения, считает американский президент. На совместном брифинге с Зеленским он сказал журналисту, что помощь Вашингтона союзникам в этом случае «зависит от обстоятельств».
Российская экономика, по мнению Трампа, якобы находится в «ужасном состоянии» и «рушится». В то же время глава Белого дома подчеркнул, что Киев справляется очень хорошо с противостоянием Вооруженным силам РФ. Он предположил, что конфликт будет продолжаться еще долго.
Трампа спросили о возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, а также о доверии к нему, на что тот пообещал дать ответ примерно через месяц. Зеленского он назвал «смелым человеком», который продолжает верить в борьбу.
Американский президент не стал отвечать на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Он заметил, что еще рано озвучивать выводы по этому вопросу. При этом Зеленский после встречи заявил, что Трамп все же выразил готовность предоставить гарантии и сейчас доверяет ему, а не Путину.
Что Трамп сказал Макрону
В беседе с французским президентом Трамп вновь повторил, что Украина может вернуть себе территории. «Посмотрим, как это сработает», – заявил на этот раз глава Белого дома.
Трамп надеялся, что хорошие отношения с Путиным помогут ему быстро завершить конфликт Москвы и Киева, однако они «не имели никакого значения» для урегулирования кризиса, выяснил американский лидер. Он выразил «большое разочарование» в связи с таким исходом. По его мнению, завершение конфликта на Украине должно было стать самым быстрым для него.
Макрон же до встречи с Трампом подчеркнул, что Нобелевская премия мира, о желании получить которую несколько раз говорил президент США, может быть доступна для него только после завершения конфликта в секторе Газа. На переговорах он отметил, что военные методы не будут работать против палестинской группировки «Хамас», поэтому нужно применить комплексный подход.