Трамп заявил о разрушении российской экономики

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что российская экономика находится в «ужасном состоянии» и «рушится».

«Наибольший прогресс заключается в том, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Как вы знаете, она рушится», – сказал Трамп. По его словам, Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием российским Вооруженным силам.

Президент России на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что российская экономика еще не близка к рецессии.

Говоря с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, президент отметил, что «сползание с 4% роста ВВП» – это целенаправленные действия для подавления инфляции и обеспечения макроэкономической стабильности. При этом Путин согласился, что при охлаждении экономики главное – ее не «заморозить».

