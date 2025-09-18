Путин: до рецессии еще далеко
Российская экономика еще не близка к рецессии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Трансляцию встречи вел Кремль.
Говоря с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым президент отметил, что «сползание с 4% роста ВВП» – это целенаправленные действия для подавления инфляции и обеспечения макроэкономической стабильности. При этом Путин согласился, что при охлаждении экономики главное — ее не «заморозить».
«Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», - отметил глава государства.
18 сентября в ходе Московского финансового форума глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит путать состояние рецессии с замедлением экономики, которой сейчас наблюдается в России. Она подчеркнула, что даже понятие «техническая рецессия» к экономике страны применить нельзя, так как оно означает ее снижение два квартала подряд. По словам Набиуллиной, в России продолжается экономический рост, однако его темпы сейчас более умеренные.
13 сентября председатель Банка России сообщала, что ошибочным действием будет считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, когда другие показатели этого не подтверждают. Тогда она отметила, что экономика в 2025 г. продолжает и в 2026 г. продолжит расти чуть более медленными темпами, чем в предыдущие два года.