Путин: до рецессии еще далеко

18 сентября в ходе Московского финансового форума глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит путать состояние рецессии с замедлением экономики, которой сейчас наблюдается в России. Она подчеркнула, что даже понятие «техническая рецессия» к экономике страны применить нельзя, так как оно означает ее снижение два квартала подряд. По словам Набиуллиной, в России продолжается экономический рост, однако его темпы сейчас более умеренные.