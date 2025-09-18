Набиуллина призвала не путать замедление экономики с рецессией

Она отметила, что даже понятие «техническая рецессия» означает снижение экономики два квартала подряд, чего также не наблюдается в России. По словам Набиуллиной, в стране продолжается экономический рост, однако его темпы сейчас более умеренные. Глава регулятора пояснила, что летом были заметны признаки активизации в экономике – в потребительском спросе и корпоративном кредитовании. В экономике происходит структурная перестройка, а для нее характерна неравномерная динамика в разных секторах. «Разговоры о рецессии подпитывает сложная ситуация в некоторых отраслях, например, в добыче угля и черной металлургии», – добавила она.