Набиуллина призвала не путать замедление экономики с рецессией

Набиуллина призвала не путать замедление экономики с рецессиейПо оценкам главы ЦБ, рост идет умеренными темпами
Не нужно путать замедление экономики, которое сейчас происходит в России, с рецессией, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
«У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается», – сказала глава регулятора.
Она отметила, что даже понятие «техническая рецессия» означает снижение экономики два квартала подряд, чего также не наблюдается в России. По словам Набиуллиной, в стране продолжается экономический рост, однако его темпы сейчас более умеренные. Глава регулятора пояснила, что летом были заметны признаки активизации в экономике – в потребительском спросе и корпоративном кредитовании. В экономике происходит структурная перестройка, а для нее характерна неравномерная динамика в разных секторах. «Разговоры о рецессии подпитывает сложная ситуация в некоторых отраслях, например, в добыче угля и черной металлургии», – добавила она.
При этом ЦБ, по словам Набиуллиной, беспокоят факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту. Среди них – ситуация на рынке труда.
13 сентября глава Банка России сообщала, что не стоит считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, когда другие показатели этого не подтверждают. Тогда же она уточнила, что экономика в 2025 г. продолжает и в 2026 г. продолжит расти чуть более медленными темпами, чем в предыдущие два года.
При этом в августе экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отметили, что российская экономика рискует уйти в рецессию в 2026 г. Они считают, что это может произойти даже в том случае, если ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.