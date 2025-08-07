Экономисты заявили о неизбежности рецессии даже при смягчении политики ЦБ

В мае (последние доступные данные) значение СОИ, отражающего вход российской экономики в рецессию, продолжало расти и составило 0,1 после 0,07 месяцем ранее, пишут аналитики ЦМАКПа. При этом критическое значение индекса составляет 0,18, напоминают они. «Хотя текущее значение СОИ все еще не достигло критического уровня, исходя из наших прогнозов, принимающих во внимание текущую динамику показателей и их тренды, становится понятно, что его дальнейший рост и пробой критического уровня неизбежны», – указано в аналитической записке. В частности, к этому приведет сохранение негативной динамики ряда индикаторов, среди которых сжатие сальдо счета текущих операций российского платежного баланса, замедление американской экономики и возросший риск рецессии в США, сохранение высокого уровня ставок российского денежного рынка и др.