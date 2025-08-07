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Главная / Экономика /

Экономисты заявили о неизбежности рецессии даже при смягчении политики ЦБ

Рост экономики может достичь отрицательных значений уже в 2026 году, считают аналитики ЦМАКПа
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российская экономика рискует уйти в рецессию уже в 2026 г. даже при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанком. Такие выводы делают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в аналитической записке «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» на основе доступных в июле статистических данных. Аналитики оценили вероятность достижения показателя сводного опережающего индикатора (СОИ; совокупность экономических индикаторов, используется для краткосрочного прогнозирования), который бы свидетельствовал о приближающейся рецессии.

В мае (последние доступные данные) значение СОИ, отражающего вход российской экономики в рецессию, продолжало расти и составило 0,1 после 0,07 месяцем ранее, пишут аналитики ЦМАКПа. При этом критическое значение индекса составляет 0,18, напоминают они. «Хотя текущее значение СОИ все еще не достигло критического уровня, исходя из наших прогнозов, принимающих во внимание текущую динамику показателей и их тренды, становится понятно, что его дальнейший рост и пробой критического уровня неизбежны», – указано в аналитической записке. В частности, к этому приведет сохранение негативной динамики ряда индикаторов, среди которых сжатие сальдо счета текущих операций российского платежного баланса, замедление американской экономики и возросший риск рецессии в США, сохранение высокого уровня ставок российского денежного рынка и др.

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