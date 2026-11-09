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Трамп признался, что не хочет попасть в ад

Татьяна Мозолевская

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется попасть в рай, и признал, что не хотел бы оказаться в аду. Его слова передает CBS News.

«Ну, я религиозный человек, так что теоретически я попаду в рай», – заявил президент США на соответствующий вопрос журналиста.

На вопрос, думает ли он, что действительно попадет в рай, Трамп ответил: «Надеюсь. Я не хочу попасть в ад».

В октябре 2025 г. The New York Times писало, что Трамп признался, что сомневается в своем спасении и «вряд ли попадет в рай». Однако он стремится заслужить «место на небесах» с помощью своих миротворческих инициатив в секторе Газа и на Украине.

Газета отмечает, что Трамп все чаще рассуждает о своей «бессмертной душе» и использует достигнутые им соглашения о прекращении огня как доказательство своей «миссии во имя мира». По словам бывшего советника Белого дома Питера Венера, Трамп «пытается заключить сделку с Небесами», надеясь, что его усилия по установлению мира будут зачтены.

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