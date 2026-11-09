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Трамп заявил, что шутил о предложении главе UFC стать пресс-секретарем

Инна Шульгина

Президент США Дональд Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома. Об этом он заявил журналистам.

«Скажу вам, я просто шутил», – сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).

По его словам, Уайт «в восторге от этой идеи», но сам американский лидер не воспринимал это всерьез. Президент США сообщил, что глава UFC посетит Белый дом 9 ноября, но на встрече будут обсуждаться другие темы.

7 ноября Трамп написал в Truth Social, что хотел бы видеть Уайта своим пресс-секретарем. CNN со ссылкой на источник передавал, что Уайт отказался от этой должности. 8 ноября Трамп с помощью искусственного интеллекта визуализировал, как бы выглядела работа главы UFC Дейна Уайта на посту пресс-секретаря Белого дома.

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