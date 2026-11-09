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Месячная аудитория RuStore за год выросла на 17%

В лидерах по этому показателю Google Play, но его аудитория снижается
Дмитрий Игнатьев
Ведомости
Ведомости

Месячная аудитория российского магазина приложений RuStore в сентябре 2026 г. увеличилась на 17% к тому же месяцу 2025 г. и составила 73 млн россиян старше 12 лет (здесь и далее). Это следует из данных исследовательской компании Mediascope, которые есть у «Ведомостей». В расчетах учитываются показатели мобильной и веб-версии мобильных сторов, сентябрь – последний доступный период измерений на текущий момент.

Лидером по этому показателю среди измеряемых Mediascope магазинов приложений остается Google Play. Но его месячная аудитория за тот же период сократилась на 3,1% до 83,6 млн человек. Упал этот показатель и у других альтернативных магазинов приложений. У Xiaomi GetApps – на 1,6% до 18,4 млн человек, у Samsung Galaxy Store – на 20,2% до 9,9 млн человек, а у Huawei App Gallery – на 10,5% до 7,7 млн человек. Аудиторные данные магазина приложений для устройств Apple – App Store – Mediascope в рамках этого исследования не измеряет, уточнил представитель этой исследовательской компании.

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