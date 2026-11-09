Месячная аудитория RuStore за год выросла на 17%

Лидером по этому показателю среди измеряемых Mediascope магазинов приложений остается Google Play. Но его месячная аудитория за тот же период сократилась на 3,1% до 83,6 млн человек. Упал этот показатель и у других альтернативных магазинов приложений. У Xiaomi GetApps – на 1,6% до 18,4 млн человек, у Samsung Galaxy Store – на 20,2% до 9,9 млн человек, а у Huawei App Gallery – на 10,5% до 7,7 млн человек. Аудиторные данные магазина приложений для устройств Apple – App Store – Mediascope в рамках этого исследования не измеряет, уточнил представитель этой исследовательской компании.