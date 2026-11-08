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Россиян среди пострадавших при столкновении поездов в Египте нет

Антон Потоков

Россиян среди жертв и пострадавших при столкновении поездов в районе Джарза в египетском Эль-Айяте нет, сообщили в посольстве РФ.

«По предварительным сведениям, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи дипмиссии не поступало», – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что продолжают следить за ситуацией.

Два поезда столкнулись в Египте 8 ноября. С рельсов сошли четыре вагона. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 112. Для ликвидации последствий аварии и восстановления движения к месту аварии направили аварийные бригады и краны.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) пояснили, что организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было. Там уточнили, что такие железнодорожные переезды не характерны для стандартных пакетных программ российских туроператоров в Египте.

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