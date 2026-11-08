Россиян среди пострадавших при столкновении поездов в Египте нет
Россиян среди жертв и пострадавших при столкновении поездов в районе Джарза в египетском Эль-Айяте нет, сообщили в посольстве РФ.
«По предварительным сведениям, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи дипмиссии не поступало», – говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что продолжают следить за ситуацией.
Два поезда столкнулись в Египте 8 ноября. С рельсов сошли четыре вагона. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 112. Для ликвидации последствий аварии и восстановления движения к месту аварии направили аварийные бригады и краны.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) пояснили, что организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было. Там уточнили, что такие железнодорожные переезды не характерны для стандартных пакетных программ российских туроператоров в Египте.