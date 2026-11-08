Тишковец: в Москве 13–14 ноября может выпасть половина месячной нормы осадков
Примерно 50% месячной нормы осадков может выпасть за сутки с 09:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в осадкомер попадет порядка 28 л воды на кв. м.
В субботу, 14 ноября, которую метеорологи называют климатической датой начала зимы, с северо-запада придет холодный фронт. За ним ожидается новая порция сильных ливней, переходящих в заряды мокрого снега – до 16 мм осадков. В течение суток температура будет колебаться от +1 до +4 градусов. Снова может появиться символический снежный покров высотой не более 1 см, который позже растает.
15 ноября погода наладится, осадков не будет. В предрассветные часы ожидается от −1 до +2 градусов, после обеда – от +2 до +5, что выше климатической нормы.
Синоптик отмечает, что погода в динамике описывается формулой «шаг вперед – два шага назад»: метеорологическая зима откладывается, устойчивого снежного покрова пока не будет, предзимье уступит осени.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что температурный режим в Москве вернется к показателям третьей декады октября на следующей неделе. В понедельник, 9 ноября, воздух прогреется до +4…+6 градусов, осадков не ожидается. Ночью вернутся слабые заморозки.