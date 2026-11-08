Тишковец: в Москве 13–14 ноября может выпасть половина месячной нормы осадков

В субботу, 14 ноября, которую метеорологи называют климатической датой начала зимы, с северо-запада придет холодный фронт. За ним ожидается новая порция сильных ливней, переходящих в заряды мокрого снега – до 16 мм осадков. В течение суток температура будет колебаться от +1 до +4 градусов. Снова может появиться символический снежный покров высотой не более 1 см, который позже растает.