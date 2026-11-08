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Посольство РФ заявило об утрате Швейцарией репутации универсального посредника

Ася Султанова

Политика Берна по России, санкции и сближение с НАТО лишили Швейцарию репутации нейтрального посредника. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе посольства РФ в Швейцарии.

«Заморозка российских активов, огульное копирование санкционных пакетов ЕС и США, а также последовательное сближение Швейцарии с НАТО похоронили реноме конфедерации как универсального посредника», – подчеркнули в диппредставительстве.

Там отметили, что недружественная политика официального Берна и солидарность правящих кругов с Западом привели к утрате доверия к конфедерации как к нейтральной площадке.

4 ноября Швейцария расширила антироссийские санкционные списки, включив в них 254 физических лица, компании и организации. В отношении тех, кто включен в списки, действуют заморозка активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Для физических лиц также действует запрет на въезд в Швейцарию и на транзит через ее территорию.

При этом власти Швейцарии сняли санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также с ректора Крымского федерального университета им. Вернадского Андрея Фалалеева. О причинах принятого решения не сообщается.

12 октября Евросоюз включил в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц из России. 16 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает подготовку 22-го пакета санкций против РФ. 

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