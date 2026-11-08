Посольство РФ заявило об утрате Швейцарией репутации универсального посредника

4 ноября Швейцария расширила антироссийские санкционные списки, включив в них 254 физических лица, компании и организации. В отношении тех, кто включен в списки, действуют заморозка активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Для физических лиц также действует запрет на въезд в Швейцарию и на транзит через ее территорию.