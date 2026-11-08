Россияне смогут установить самозапрет на входящие звонки из-за границы
Жители России смогут оформить самозапрет на входящие звонки из-за рубежа с 1 марта 2027 г. – через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом «РИА Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. По его словам, нововведение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством.
Немкин отметил, что решение принимает сам абонент. Как он подчеркнул, речь не идет о тотальном запрете международной связи – это дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски.
По его словам, порядок подключения и снятия ограничения должен быть максимально простым, чтобы инструмент был доступен людям с разным уровнем цифровой грамотности. Депутат подчеркнул, что особое значение эта мера имеет для пожилых граждан и других пользователей, которые чаще становятся жертвами телефонных аферистов.
Немкин отметил, что мошенники часто выдают себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или госучреждений, оказывают психологическое давление и заставляют человека принимать решения в спешке, а возможность ограничить поступление международных вызовов способна сократить часть подобных контактов.
В июле представитель Народного фронта сообщил «Ведомостям», что в 2026 г. 63% жителей России лично столкнулись с попытками телефонного мошенничества, что на 25 процентных пунктов меньше, чем в 2025 г. Согласно результатам мониторинга, который охватил 27 900 россиян, в мае – июне 2026 г. 31% россиян получал телефонные звонки от аферистов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.
27 июля представители МВД России рассказали, что делать после обмана телефонных мошенников. В МВД отметили, что пользователь, который уже перевел деньги мошенникам или сообщил им личные данные, должен как можно быстрее заблокировать банковскую карту. Кроме того, ему следует сменить пароли к приложениям, электронной почте, а затем позвонить в банк и обратиться к полицейским.