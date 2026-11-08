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За девять месяцев 2026 года в РФ въехали 12 000 граждан США

Дарья Снегова

Более 12 000 граждан США въехали в Россию за девять месяцев 2026 г., что на 712 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

По этим данным, в I квартале российскую границу пересекли более 2740 американцев, во втором – свыше 4400, в третьем – 5300. Туризм целью визита указали 5235 человек, частную поездку – 4613, деловую – 1823, еще 153 американца въехали как обслуживающий персонал.

За первые три квартала 2025 г. в Россию приехали более 2500 американцев в I квартале, свыше 4800 – во втором и почти 5800 – в третьем. Основными целями визитов в прошлом году также были туризм, частные и деловые поездки.

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