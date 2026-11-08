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Главная / Политика /

Толстой: Европа рассчитывала на перемирие для ввода войск на Украину

Ведомости

Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что европейские страны наивно полагали, будто временное прекращение огня позволит им разместить на Украине свои военные контингенты. Об этом депутат сказал в интервью ТАСС.

«У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом "коалиции желающих". Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – приводит его слова агентство.

Толстой допустил, что позиция Евросоюза будет учитываться при урегулировании, но приоритетной не является. По его словам, неизвестно, «в чем оно будет состоять к тому времени», поскольку мнение ЕС «уже три раза поменялось».

Москва неоднократно указывала на неприемлемость западного военного присутствия на Украине. В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл размещение европейских военнослужащих абсолютно неприемлемым и подчеркивал, что для предотвращения присутствия сил НАТО на украинской территории и проводится специальная военная операция. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что войска «коалиции желающих» в случае их появления на Украине будут рассматриваться Россией как законные цели.

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