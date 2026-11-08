Толстой: Европа рассчитывала на перемирие для ввода войск на Украину

«У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом "коалиции желающих". Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – приводит его слова агентство.