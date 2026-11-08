Актриса Наталья Варлей внесена в базу данных ГУР Украины
Советская и российская актриса Наталья Варлей включена в базу данных портала War and Sanctions Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
В качестве оснований для включения указана поддержка актрисой политики России в отношении Украины и воссоединения Крыма. На портале приводятся ее высказывания о том, что «Украина восемь лет обстреливала Донбасс», а после воссоединения Крыма с Россией «историческая справедливость восстановлена». Кроме того, Варлей названа послом благотворительного проекта «Народный фронт. Все для Победы!», который собирает средства для участников специальной военной операции, и отмечаются ее призывы поддерживать российских военных.
По данным базы, актриса поддерживает президента Владимира Путина: входила в инициативную группу по его выдвижению на выборах 2024 г. и состоит в движении Putin Team. Также указано, что она неоднократно посещала с концертами территории, которые Киев считает своими.
Варлей 79 лет, она является заслуженной артисткой РСФСР (1989). Известна ролью Нины в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), а также работами в фильмах «Вий», «12 стульев» и «Гостья из будущего».