Актриса Наталья Варлей внесена в базу данных ГУР Украины

В качестве оснований для включения указана поддержка актрисой политики России в отношении Украины и воссоединения Крыма. На портале приводятся ее высказывания о том, что «Украина восемь лет обстреливала Донбасс», а после воссоединения Крыма с Россией «историческая справедливость восстановлена». Кроме того, Варлей названа послом благотворительного проекта «Народный фронт. Все для Победы!», который собирает средства для участников специальной военной операции, и отмечаются ее призывы поддерживать российских военных.