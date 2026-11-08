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Народный артист России Олег Газманов внесен в базу данных ГУР Украины

Антон Потоков

Народный артист России Олег Газманов внесен в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В качестве основания для внесения украинская сторона, среди прочего, указывает поддержку артистом специальной военной операции. Кроме того, в карточке Газманова на сайте ГУР говорится, что он проводит патриотические гастрольные туры, собирает средства для российских военных и посещает новые российские регионы. Отдельно отмечается, что певец в рамках благотворительной акции передал военнослужащим РФ гитары с автографами.

В марте 2026 г. Газманов перед концертом в Чите подписал три гитары для участников спецоперации из Забайкалья, которые затем доставили на фронт активисты Народного фронта. Ранее СБУ объявила артиста в розыск: он находится в базе с марта 2022 г., заочно арестован и обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В 2015 г. Газманов был занесен в реестр украинского сайта «Миротворец», а также попал в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.

В марте 2022 г. СБУ объявила Газманова в розыск; в отношении артиста заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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