Народный артист России Олег Газманов внесен в базу данных ГУР Украины
Народный артист России Олег Газманов внесен в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса.
В качестве основания для внесения украинская сторона, среди прочего, указывает поддержку артистом специальной военной операции. Кроме того, в карточке Газманова на сайте ГУР говорится, что он проводит патриотические гастрольные туры, собирает средства для российских военных и посещает новые российские регионы. Отдельно отмечается, что певец в рамках благотворительной акции передал военнослужащим РФ гитары с автографами.
В марте 2026 г. Газманов перед концертом в Чите подписал три гитары для участников спецоперации из Забайкалья, которые затем доставили на фронт активисты Народного фронта. Ранее СБУ объявила артиста в розыск: он находится в базе с марта 2022 г., заочно арестован и обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.
В 2015 г. Газманов был занесен в реестр украинского сайта «Миротворец», а также попал в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.
В марте 2022 г. СБУ объявила Газманова в розыск; в отношении артиста заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.