Народный артист России Олег Газманов внесен в базу данных ГУР Украины

В марте 2026 г. Газманов перед концертом в Чите подписал три гитары для участников спецоперации из Забайкалья, которые затем доставили на фронт активисты Народного фронта. Ранее СБУ объявила артиста в розыск: он находится в базе с марта 2022 г., заочно арестован и обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.