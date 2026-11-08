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В Хургаде загорелось туристическое судно «Юнайтед»

Ася Султанова

На набережной Хургады на борту прогулочного судна United вспыхнул пожар, сообщает здание Al-Masry Al-Youm.

Инцидент произошел 7 ноября в морской зоне у пляжа № 4. Судно используется для организации морских сафари-туров. По предварительным данным, пассажиров на борту в момент возгорания не было. Судно стояло у берега.

На место происшествия оперативно прибыли силы гражданской обороны и несколько пожарных расчетов, а также машины скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего и причины возгорания выясняются. По итогам проверки будут приняты необходимые правовые меры.

Как пишет Shot, очевидцы сообщали о нескольких громких хлопках: на борту находились баллоны для дайвинга, которые начали взрываться под воздействием открытого пламени.

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