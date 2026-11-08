Песков: встреча Путина с Си и Трампом привлечет внимание мира

Песков: встреча Путина с Си и Трампом привлечет внимание мираВ Кремле не ответили на вопрос о возможной поездке президента РФ на саммит G20
Возможная встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина привлечет внимание всего мира, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Песков сообщил, что сейчас идет согласование повестки переговоров. «Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определенный консенсус», – сказал он.
Встреча может состояться на саммите АТЭС в Китае. Песков подтверждал, что Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь, но конкретных планов двусторонней встречи пока нет.
Президент США говорил, что вскоре может встретиться с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что встреча Путина и Зеленского имеет смысл после завершения переговорного процесса.