Путин примет участие в саммите ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Глава государства также проведет заседание Совета по физкультуре и спорту. Помимо этого планируются международные контакты и совещание с членами Совета безопасности РФ.
Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.
На прошедшей неделе президент принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям, где поручил продлить Год единства народов России.