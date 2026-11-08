Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%ARSA7,21+1,26%BRZL1 1840%IMOEX2 485,02+0,86%RTSI953,07+0,86%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,2+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет участие в саммите ОДКБ

Антон Потоков

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Глава государства также проведет заседание Совета по физкультуре и спорту. Помимо этого планируются международные контакты и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.

На прошедшей неделе президент принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям, где поручил продлить Год единства народов России. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь