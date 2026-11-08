Британские госорганы столкнулись с ростом числа созданных ИИ обращений
Государственные ведомства Великобритании столкнулись с ростом числа обращений, созданных с помощью ИИ, пишет The Guardian. Феномен получил название AI clog («засорение ИИ»).
«Депутаты парламента, местные власти, юристы, школы и другие организации получают множество жалоб, запросов и юридических исков, зачастую сложных для понимания», – говорится в материале.
Прежде написание жалобы, подача заявления на работу и иные обращения требовали значительных усилий, включая изучение темы, заполнение формы, написание официального электронного письма. Теперь ИИ-боты помогают сделать «экспертов из непрофессионалов». Нейросети предоставляют доступ к бесплатному, «хотя не всегда надежному», юридическому консультанту, администратору или личному помощнику.
Госорганы теперь столкнулись с потоком таких ИИ-обращений, что значительно увеличивает их нагрузку. В Управлении комиссара по информации (ICO) обнаружили, что запросы, сгенерированные ИИ, могут быть «очень длинными, повторяющимися и содержать несвязанные комментарии или неверно направленные требования». Более того, ведомствам не всегда удается определить, какая именно информация в этих обращениях запрашивается.
«Ведомости» писали в сентябре, что Верховный суд рекомендовал адвокатам проверять документы после использования ИИ. Тогда при изучении содержания документов сторон ВС обнаружил в отзыве представителя кредитора ссылку на пункт постановления пленума ВС РФ, которого в действительности не существует.