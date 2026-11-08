Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%ARSA7,21+1,26%BRZL1 1840%IMOEX2 484,9+0,86%RTSI953,02+0,86%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,2+0,31%
Главная / Технологии /

Британские госорганы столкнулись с ростом числа созданных ИИ обращений

Максим Цуланов

Государственные ведомства Великобритании столкнулись с ростом числа обращений, созданных с помощью ИИ, пишет The Guardian. Феномен получил название AI clog («засорение ИИ»).

«Депутаты парламента, местные власти, юристы, школы и другие организации получают множество жалоб, запросов и юридических исков, зачастую сложных для понимания», – говорится в материале.

Прежде написание жалобы, подача заявления на работу и иные обращения требовали значительных усилий, включая изучение темы, заполнение формы, написание официального электронного письма. Теперь ИИ-боты помогают сделать «экспертов из непрофессионалов». Нейросети предоставляют доступ к бесплатному, «хотя не всегда надежному», юридическому консультанту, администратору или личному помощнику.

Госорганы теперь столкнулись с потоком таких ИИ-обращений, что значительно увеличивает их нагрузку. В Управлении комиссара по информации (ICO) обнаружили, что запросы, сгенерированные ИИ, могут быть «очень длинными, повторяющимися и содержать несвязанные комментарии или неверно направленные требования». Более того, ведомствам не всегда удается определить, какая именно информация в этих обращениях запрашивается.

«Ведомости» писали в сентябре, что Верховный суд рекомендовал адвокатам проверять документы после использования ИИ. Тогда при изучении содержания документов сторон ВС обнаружил в отзыве представителя кредитора ссылку на пункт постановления пленума ВС РФ, которого в действительности не существует.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь