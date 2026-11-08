Британские госорганы столкнулись с ростом числа созданных ИИ обращений

Госорганы теперь столкнулись с потоком таких ИИ-обращений, что значительно увеличивает их нагрузку. В Управлении комиссара по информации (ICO) обнаружили, что запросы, сгенерированные ИИ, могут быть «очень длинными, повторяющимися и содержать несвязанные комментарии или неверно направленные требования». Более того, ведомствам не всегда удается определить, какая именно информация в этих обращениях запрашивается.