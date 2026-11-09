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Главная / Менеджмент /

Число вакансий с переездом утроилось с 2021 года

Больше всего таких предложений было в столицах, а также в Краснодарском крае, Татарстане и Свердловской области
Яна Барышева
Александр Соколов
На фоне нехватки кадров частично помогать компаниям с миграцией работников из других регионов готово государство
На фоне нехватки кадров частично помогать компаниям с миграцией работников из других регионов готово государство / Алексей Орлов / Ведомости
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  • Какие предлагают зарплаты

Российские компании предлагали переезд в связи с возможным трудоустройством более чем в 280 000 вакансий в период с января по сентябрь 2026 г. По сравнению с 2021 г., когда таких предложений было 92 000 ед., их число выросло в 3 раза, сообщил «Ведомостям» представитель hh.ru.

Больше всего таких вакансий было в Москве (12 320 ед.), а также Краснодарском крае и Подмосковье. А относительно числа занятых чаще привлекали приезжих работодатели Ленинградской и Свердловской областей, а также Татарстана. Причем Татарстан оказался также среди лидеров по предлагаемой в вакансиях с переездом зарплате – 116 700 руб., что сопоставимо с предложением в Москве – 121 600 руб.

Самыми привлекательными по уровню «чистых» зарплат оказались Ханты-Мансийск, Казань, подмосковный Красногорск, а также Южно-Сахалинск. Переехавшие туда работать могли рассчитывать на зарплату в эквиваленте 3,6–3,9 прожиточного минимума (ПМ) после уплаты налогов и аренды квартиры.

Какие предлагают зарплаты

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