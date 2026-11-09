Число вакансий с переездом утроилось с 2021 года

Больше всего таких вакансий было в Москве (12 320 ед.), а также Краснодарском крае и Подмосковье. А относительно числа занятых чаще привлекали приезжих работодатели Ленинградской и Свердловской областей, а также Татарстана. Причем Татарстан оказался также среди лидеров по предлагаемой в вакансиях с переездом зарплате – 116 700 руб., что сопоставимо с предложением в Москве – 121 600 руб.