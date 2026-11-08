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Трамп опубликовал ИИ-мультфильм с Уайтом в роли пресс-секретаря Белого дома

Антон Потоков

Президент США Дональд Трамп с помощью ИИ визуализировал, как бы выглядела работа главы UFC Дейна Уайта на посту пресс-секретаря Белого дома.

На шуточном ролике в стилистике сериала «Гриффины» Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев выводят из зала журналистов, поддерживающих демократов и задающих Уайту неудобные вопросы. В конце сюжета зал для пресс-брифингов превращается в поле боя, а на вопрос Трампа «как прошел брифинг?» Уайт отвечает: «С огоньком... но преимущественно мирно».

Трамп 7 ноября написал в соцсети Truth Social, что хотел бы видеть Уайта своим пресс-секретарем. CNN со ссылкой на источник передавал, что Уайт отказался от этой должности.

Примечательно, что в американском правительстве уже работает чиновница по имени Дана Уайт. Она занимает должность ассистента в пресс-службе минобороны США. В западных СМИ предположили, что Трампу могли предложить назначить на должность пресс-секретаря именно ее, но Трамп мог воспринять это как предложение назначить своего соратника – главу UFC.

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