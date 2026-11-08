Трамп опубликовал ИИ-мультфильм с Уайтом в роли пресс-секретаря Белого дома

Примечательно, что в американском правительстве уже работает чиновница по имени Дана Уайт. Она занимает должность ассистента в пресс-службе минобороны США. В западных СМИ предположили, что Трампу могли предложить назначить на должность пресс-секретаря именно ее, но Трамп мог воспринять это как предложение назначить своего соратника – главу UFC.