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Силы ПВО за день сбили над регионами России 50 беспилотников

Антон Потоков

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8:00 до 20:00 мск 8 ноября перехватили и уничтожили 50 украинских дронов над несколькими регионами страны. Об этом говорится в опубликованном сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над областями ЦФО, а также над Крымом.

В ночь на 8 ноября российские силы ПВО уничтожили еще 142 украинских беспилотника над регионами страны, сообщало Минобороны.

Сообщалось, что утром 8 ноября беспилотник атаковал мост через реку Миус в Ростовской области. В результате удара движение на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» было перекрыто.

Кроме того, в Белгородской области подтвердили гибель двух мирных жителей после атак БПЛА. Один мужчина погиб при ударе по многоквартирному дому в Белгороде в ночь на 7 ноября. Второй скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных 31 октября при атаке на село Нижняя Серебрянка Ровеньского округа.

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