Силы ПВО за день сбили над регионами России 50 беспилотников

Кроме того, в Белгородской области подтвердили гибель двух мирных жителей после атак БПЛА. Один мужчина погиб при ударе по многоквартирному дому в Белгороде в ночь на 7 ноября. Второй скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных 31 октября при атаке на село Нижняя Серебрянка Ровеньского округа.