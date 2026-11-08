Силы ПВО за день сбили над регионами России 50 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8:00 до 20:00 мск 8 ноября перехватили и уничтожили 50 украинских дронов над несколькими регионами страны. Об этом говорится в опубликованном сообщении Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над областями ЦФО, а также над Крымом.
В ночь на 8 ноября российские силы ПВО уничтожили еще 142 украинских беспилотника над регионами страны, сообщало Минобороны.
Сообщалось, что утром 8 ноября беспилотник атаковал мост через реку Миус в Ростовской области. В результате удара движение на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» было перекрыто.
Кроме того, в Белгородской области подтвердили гибель двух мирных жителей после атак БПЛА. Один мужчина погиб при ударе по многоквартирному дому в Белгороде в ночь на 7 ноября. Второй скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных 31 октября при атаке на село Нижняя Серебрянка Ровеньского округа.