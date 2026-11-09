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Издержки личной лояльности

Почему личная близость к Трампу перестает быть гарантией поддержки со стороны Вашингтона
Олег Краев , журналист-международник

Для латиноамериканских союзников Белого дома изменение баланса сил в Вашингтоне представляет некоторую проблему. За последние годы в регионе сформировалась группа лидеров, которые ориентируются не просто на США, но и непосредственно на Трампа и республиканцев. Президент Аргентины Хавьер Милей, сальвадорский лидер Найиб Букеле и другие государственные деятели рассматривают действующую американскую администрацию как стратегического партнера и идеологического союзника. Сложившаяся ситуация неизбежно ставит вопрос об устойчивости их отношений с США после очередной смены власти в Вашингтоне.

Нельзя сказать, что американская внешняя политика принципиально поменяется с января 2027 г., когда новый, демократический конгресс примет на себя полномочия, или же в случае поражения республиканцев на президентских выборах в ноябре 2028 г. Обе партии заинтересованы в сохранении американского влияния в Западном полушарии, ослаблении китайских позиций и наращивании экономических выгод для США. Разногласия прежде всего касаются идеологии и методов достижения этих целей.

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