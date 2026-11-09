Издержки личной лояльности

Для латиноамериканских союзников Белого дома изменение баланса сил в Вашингтоне представляет некоторую проблему. За последние годы в регионе сформировалась группа лидеров, которые ориентируются не просто на США, но и непосредственно на Трампа и республиканцев. Президент Аргентины Хавьер Милей, сальвадорский лидер Найиб Букеле и другие государственные деятели рассматривают действующую американскую администрацию как стратегического партнера и идеологического союзника. Сложившаяся ситуация неизбежно ставит вопрос об устойчивости их отношений с США после очередной смены власти в Вашингтоне.