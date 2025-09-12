Набиуллина назвала дискуссионными заявления о рецессии в экономике
Утверждения о технической рецессии в экономике России носят дискуссионный характер. Ошибочно считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, если другие показатели этого не подтверждают. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после решения снизить ключевую ставку до 17%.
Набиуллина подчеркнула, что экономика в 2025 г. продолжает и в 2026 г. продолжит расти чуть более медленными темпами, чем в предыдущие два года.
«На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост. Более того, чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», – указала она.
9 сентября президент общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил «Ведомостям», что российский бизнес в августе и в июле фиксировал сокращение спроса, что позволяет предположить существование экономики в стадии рецессии.
Он указал, что компаниям дорого обходится обслуживание кредитов. Из-за роста издержек бизнесу приходится уменьшать численность персонала и наращивать производительность труда. Выходом из ситуации мог бы стать перенос расходов на потребителей, но в стране наблюдается падение спроса.
В августе экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что российская экономика рискует уйти в рецессию в 2026 г. Они считают, что это может произойти даже в том случае, если ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.