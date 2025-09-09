Президент «Опоры России»: экономика находится в рецессии

В августе экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявляли, что российская экономика рискует уйти в рецессию в 2026 г. По их мнению, это может произойти даже в том случае, если Центробанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику.