Президент «Опоры России»: экономика находится в рецессии
Российский бизнес в августе 2025 г., как и в предыдущем месяце, фиксирует сокращение спроса, что позволяет предположить существование экономики в стадии рецессии, рассказал «Ведомостям» президент общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
По его словам, компаниям сейчас дорого обходится обслуживание кредитов. Из-за роста издержек бизнесу приходится уменьшать количество персонала и наращивать при этом производительность труда. Выходом из ситуации мог бы стать перенос расходов на потребителей, однако в стране наблюдается падение спроса, объяснил Калинин.
Он отметил, что такой путь подошел в основном естественным монополиям, однако в области малого и среднего бизнеса конкуренция высокая, и это ограничивает перекладывание трат на покупателей.
В августе экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявляли, что российская экономика рискует уйти в рецессию в 2026 г. По их мнению, это может произойти даже в том случае, если Центробанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику.