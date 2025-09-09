Потребительский спрос упал до минимума в июле – августе

Показатель снижался во всех ключевых отраслях за исключением сельского хозяйства, добавляет регулятор. Сильнее всего в январе – августе 2025 г. год к году спрос снизился в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле и строительстве, отмечает Банк России. Например, производитель мебели из Бурятии сообщил о сокращении спроса в 2025 г. на 40% год к году, а из Орловской области – на 20%. По данным регулятора, строительные компании большинства регионов отмечали низкий спрос на новое жилье из-за сокращения доступности ипотеки.