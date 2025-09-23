Газета
Макрон: Трамп будет достоин Нобелевской премии по достижении мира в Газе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира только после того, как завершится конфликт в секторе Газа, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

«Я вижу американского президента, который мобилизуется, который сегодня утром с трибуны говорит: "Я хочу мира. Я урегулировал этот конфликт, я хочу Нобелевскую премию мира". Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт», – подчеркнул президент Франции.

Макрон считает, что именно Соединенные Штаты могут повлиять на израильское правительство и завершить конфликт, т. к. Вашингтон продолжает поставлять в Израиль оружие для проведения операций в Газе. Президент призвал США добиться освобождения 48 заложников палестинской группировки «Хамас» и открытия гуманитарных коридоров.

23 сентября эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что Израиль, продолжая боевые действия, вызывает только новые эскалации конфликта. По его мнению, такая ситуация позволяет говорить о том, что правительство страны фактически отказывается от идеи освобождения заложников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, призвал мировое сообщество официально признать государственность Палестины. Он подчеркнул, что все больше стран делают этот шаг и настало время остальным последовать их примеру. Трамп выступил против такого решения, потому что это сыграет на руку палестинской группировке.

