Эмир Катара отметил фактический отказ Израиля от идеи спасения заложников
Израильские власти не прекращают боевые действия в секторе Газа, из-за чего возникают все новые эскалации конфликта. В этой ситуации правительство страны фактически отказывается от идеи освобождения заложников, заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Они пытаются обмануть израильское общественное мнение, называя освобождение заложников конечной целью войны. Правительство Израиля фактически отказывается от идеи освобождения заложников», – сказал лидер государства.
По мнению эмира Катара, целью Израиля стало превращение Газы в место, которое непригодно для жизни, где также «невозможно учиться или получать медицинскую помощь».
На полях ГА ООН премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что обязательных условий для признания Палестины сейчас два: освобождение всех заложников и отстранение от власти палестинской группировки «Хамас». По ее мнению, войну начали именно представители последней. Мелони считает, что они не намерены ее заканчивать, так как не освобождают заложников.
23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Генассамблее и призвал мировое сообщество официально признать государственность Палестины. Он подчеркнул, что все больше стран делают этот шаг и настало время остальным последовать их примеру. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что против признания государства, потому что это сыграет на руку палестинской группировке.