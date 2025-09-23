Эмир Катара отметил фактический отказ Израиля от идеи спасения заложников

На полях ГА ООН премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что обязательных условий для признания Палестины сейчас два: освобождение всех заложников и отстранение от власти палестинской группировки «Хамас». По ее мнению, войну начали именно представители последней. Мелони считает, что они не намерены ее заканчивать, так как не освобождают заложников.