В Италии озвучили два условия для признания Палестины

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ГА ООН и призвал мировое сообщество официально признать государственность Палестины. Он подчеркнул, что все больше стран делают этот шаг и настало время остальным последовать их примеру. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что против признания государства. По его мнению, это решение играет на руку только представителям «Хамаса».