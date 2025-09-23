В Италии озвучили два условия для признания Палестины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях Генассамблеи ООН заявила, освобождение всех заложников и отстранение палестинской группировки «Хамас» необходимы для признания Палестины.
«Правящее большинство представит в парламенте резолюцию, в которой будет указываться, что признание Палестины зависит от выполнения двух условий – освобождение всех заложников и полное исключение участия "Хамас" в органах управления Палестины», – сказала премьер-министр (цитата по ТАСС).
Кроме того, политик отметила, что для принятия такого решения стране нужны «реквизиты для суверенитета», при этом она не выступает против признания. Итальянский премьер подчеркнула, что необходимо оказать политическое давление на «Хамас», потому что группировка «начала войну и не заканчивает ее, не освобождая заложников».
23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ГА ООН и призвал мировое сообщество официально признать государственность Палестины. Он подчеркнул, что все больше стран делают этот шаг и настало время остальным последовать их примеру. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что против признания государства. По его мнению, это решение играет на руку только представителям «Хамаса».
Палестину уже признали 150 государств. В последние дни это сделали Франция, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.