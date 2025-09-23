Газета
Главная / Политика /

Трамп выступил против признания Палестины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выступил против признания Палестины. Об этом он объявил в ходе выступления на 80-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Решение о признании Палестинского государства играет на руку только радикальной группировке «Хамас», считает он.

21 сентября правительства Великобритании, Австралии и Канады признали государственность Палестины. Власти этих стран подчеркивали, что речь идет о признании руководства в лице Палестинской администрации, а не группировки «Хамас».

Чем ответит Израиль на волну признаний Палестины на Западе

Политика / Международные новости

О признании государства Палестина также объявило министерство иностранных дел Португалии. Португалия выступила за создание двух суверенных государств – Израиля и Палестины, живущих в мире друг с другом, согласно резолюции ООН по данному вопросу.

Еврейские и американские власти осудили это решение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины является угрозой для еврейского государства. Он указал, что это является «абсурдной наградой за террор», подразумевая нападение боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль и захват заложников в октябре 2023 г.

В Кремле заявили, что палестино-израильский конфликт может быть урегулирован только на базе двухгосударственного подхода. Москва остается приверженным основополагающим резолюциям Совета Безопасности ООН и международной позиции о возможности урегулирования конфликта на базе такого подхода.

