Песков: конфликт в Газе можно урегулировать двухгосударственным подходом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины является угрозой для еврейского государства. Он указал, что это является «абсурдной наградой за террор», подразумевая нападение боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль и захват заложников в октябре 2023 г. Нетаньяху подчеркнул, что Палестинское государство «не будет создано к западу от Иордана».