Песков: конфликт в Газе можно урегулировать двухгосударственным подходом
Палестино-израильский конфликт может быть урегулирован только на базе двухгосударственного подхода. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Кремль остается приверженным основополагающим резолюциям Совета Безопасности ООН и международной позиции о возможности урегулирования конфликта на базе такого подхода.
«Это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую фазу за всю свою историю, и самую трагичную», – подчеркнул Песков.
21 сентября правительства Великобритании, Австралии и Канады признали государственность Палестины. О признании государства Палестина также объявило министерство иностранных дел Португалии. Португалия выступила за создание двух суверенных государств – Израиля и Палестины, живущих в мире друг с другом, согласно резолюции ООН по данному вопросу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины является угрозой для еврейского государства. Он указал, что это является «абсурдной наградой за террор», подразумевая нападение боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль и захват заложников в октябре 2023 г. Нетаньяху подчеркнул, что Палестинское государство «не будет создано к западу от Иордана».