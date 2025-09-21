Австралия, Канада и Великобритания заявили о признании Палестины

Австралия, Канада и Великобритания заявили о признании ПалестиныЭксперты связали такое решение в том числе с недовольством политикой Трампа
Правительства Великобритании, Австралии и Канады признали государственность Палестины. Об этом 21 сентября заявили премьер-министры трех государств.
Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении мирного будущего как для нее, так и для Израиля, говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни.
«Хотя Канада не питает иллюзий относительно того, что это признание – панацея, оно твердо соответствует принципам самоопределения и основополагающим правам человека, закрепленным в Уставе ООН, и последовательной политике Канады на протяжении поколений», – говорится в заявлении.
Признание государства Палестины, возглавляемого Палестинской администрацией, расширяет возможности тех, кто стремится к мирному сосуществованию и прекращению деятельности «Хамаса», подчеркнул Карни. Он указал также, что нынешнее израильское правительство «методично» работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства, а его атаки на сектор Газа привели к «гибели десятков тысяч мирных жителей, перемещению более миллиона человек и вызвали разрушительный голод, который можно было предотвратить».
Глава правительства Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг в совместном заявлении сообщили о признании Австралией «независимого и суверенного государства Палестина» с 21 сентября.
Тем самым, как отмечается в опубликованном в соцсети X документе, Австралия признает «законные и давние стремления народа Палестины к созданию собственного государства». Это решение, принятое Канадой и Великобританией, стало частью скоординированных международных усилий по новому импульсу для создания двух государств, говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что организация «Хамас» не должна играть «никакой роли» в Палестине.
«Дальнейшие шаги, включая установление дипломатических отношений и открытие посольств, будут рассмотрены по мере того, как Палестинская администрация будет добиваться прогресса в выполнении своих обязательств по проведению реформ», – гласит текст документа.
В этот же день аналогичное решение о признании анклава принял Лондон.
«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и разрешить конфликт путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает государство Палестина», – заявил в X премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Решение Великобритании, Канады и Австралии признать Палестину объясняются двумя факторами: возмущением общественности этих стран ситуацией в Газе и их желанием усилить сопротивление президенту США Дональду Трампу, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев.
По его словам, лейбористские и либеральные правительства в этих странах приняли такое решение, исходя из своей многолетней платформы, демонстративно отстаивавшей право палестинцев на свое государство. «Теперешние настроения в этих обществах подтолкнули их правительства к соответствующему решению», — сказал Васильев.
Что касается второго фактора, то Канада и Великобритания таким образом пытаются выразить недовольство внешнеэкономической политикой Трампа, прежде всего пошлинами, а Австралия реагирует на стратегические решения американской администрации. Они касаются возможного пересмотра Пентагоном инициативы AUKUS, которая была очень выгодной для Канберры и ее ВПК.
Васильев полагает, что Трамп попытается резко надавить на эти государства по линии торговых переговоров, а также с помощью ужесточения риторики.
29 июля в канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. Британские политики критиковали Стармера за отказ признать Палестину, эти требования усилились на фоне решения Франции признать Палестину как суверенное государство.
На сегодняшний день Палестину признали около 150 государств. В 2025 г. такое решение обещали принять Франция и ряд других государств. 12 сентября Генассамблея ООН подавляющим большинством одобрила принятие резолюции, в которой утверждены шаги, необходимые для реализации решения о двух государствах – Израиле и Палестине.