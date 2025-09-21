Австралия, Канада и Великобритания заявили о признании Палестины

Признание государства Палестины, возглавляемого Палестинской администрацией, расширяет возможности тех, кто стремится к мирному сосуществованию и прекращению деятельности «Хамаса», подчеркнул Карни. Он указал также, что нынешнее израильское правительство «методично» работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства, а его атаки на сектор Газа привели к «гибели десятков тысяч мирных жителей, перемещению более миллиона человек и вызвали разрушительный голод, который можно было предотвратить».