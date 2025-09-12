ГА ООН приняла резолюцию о двухгосударственном решении для Палестины
Генассамблея ООН подавляющим большинством одобрила принятие резолюции, в которой утверждены шаги, необходимые для реализации решения о двух государствах – Израиле и Палестине, сообщило агентство Reuters.
Документ получил 142 голоса «за» и 10 «против». Воздержались от голосования 12 стран. Как подчеркивает агентство, декларация стала результатом международной конференции по урегулированию конфликта в ООН, которая была организована Саудовской Аравией и Францией в июле.
Декларация, одобренная ГА ООН, выражает осуждение в отношении палестинской группировки «Хамас», напавшей в октябре 2023 г. на Израиль. Кроме того, государства осудили нападения Израиля на граждан и инфраструктуру в секторе Газа, которые вызвали на этой территории голод и «разрушительную гуманитарную катастрофу».
При этом в МИД Израиля заявили о непринятии резолюции. Представители ведомства назвали саму ассамблею «политическим цирком». Принятый документ, по их мнению, не способствует мирному решению конфликта, а поощряет Палестину продолжать его.
29 августа в госдепе США сообщили, что Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сессией ГА ООН. Уточняется, что в разрешении на въезд было отказано членам Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской автономии (ПА). Условием для выдачи виз стало осуждение атак на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекращение попыток обойти переговоры. Сейчас несколько стран, в том числе Франция и Бельгия, намерены признать Палестину в качестве государства в здании ООН.