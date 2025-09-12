ГА ООН приняла резолюцию о двухгосударственном решении для Палестины

29 августа в госдепе США сообщили, что Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сессией ГА ООН. Уточняется, что в разрешении на въезд было отказано членам Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской автономии (ПА). Условием для выдачи виз стало осуждение атак на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекращение попыток обойти переговоры. Сейчас несколько стран, в том числе Франция и Бельгия, намерены признать Палестину в качестве государства в здании ООН.