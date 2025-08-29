США отказали в визах членам палестинской администрации перед Генассамблеей ООН

Визы будут выданы только в случае, если палестинские власти осудят атаку на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекратят попытки обойти переговоры, используя международно-правовые кампании, включая обращения в Международный уголовный суд (МУС), следует из сообщения.