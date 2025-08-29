США отказали в визах членам палестинской администрации перед Генассамблеей ООН
Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сентябрьской сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Это следует из заявления госдепа США.
Отказ в выдаче виз утвердил госсекретарь США Марко Рубио. Уточняется, что в разрешении на въезд было отказано членам Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской автономии (ПА).
«Администрация [президента США Дональда] Трампа ясно дала понять: в интересах нашей национальной безопасности привлечь ООП и ПА к ответственности за невыполнение своих обязательств и подрыв перспектив мира», – говорится в пояснении.
Визы будут выданы только в случае, если палестинские власти осудят атаку на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекратят попытки обойти переговоры, используя международно-правовые кампании, включая обращения в Международный уголовный суд (МУС), следует из сообщения.
Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН обсудит с госдепом ситуацию вокруг отказа в визах.
На сентябрьской сессии Генассамблеи ООН государство Палестина признает как минимум одна страна – Франция. 24 июля президент республики Эммануэль Макрон опубликовал заявление о намерении Франции признать Палестину в здании ООН в сентябре.
Вашингтон и Тель-Авив осудили решение Макрона. 10 августа Рубио отметил, что выход палестинской группировки «Хамас» из мирных переговоров совпал с объявлением президента Франции Макрона о намерении Парижа признать Палестину.