Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров Израиля и «Хамаса»
Выход палестинской группировки «Хамас» из переговоров совпал с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона о намерении Парижа признать Палестину. На это обратил внимание госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу EWTN.
Президент Франции выступил с заявлением о признании Палестины 24 июля. В тот же день, по словам Рубио, «Хамас» вышел из диалога с Тель-Авивом.
«Если бы я был «Хамас», я бы решил так: «Давайте не будем заключать перемирие. Потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу», – сказал Рубио.
Макрон заявил в конце июля, что намерен выступить с признанием Палестины на Генассамблее ООН в сентябре. После объявления Макрона палестинские власти выразили ему благодарность, а израильские и американские власти осудили это решение.
Рубио говорил 25 июля, что США «решительно отвергают» план Макрона по признанию палестинского государства. По его мнению, это «пощечина жертвам событий 7 октября», когда палестинские боевики напали на южные районы Израиля.
В мае прошлого года Палестину признали правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Израиль осудил эти решения. Намерение об этом высказывала и Великобритания. В канцелярии премьер-министра Великобритании заявили в конце июля, что британские власти признают Палестину в случае продолжения израильской операции в Газе.