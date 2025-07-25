Рубио: США отвергают план Макрона о признании Палестины
Госсекретарь США Марко Рубио обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после того, как тот заявил, что республика признает палестинскую государственность. Свое мнение Рубио высказал в соцсети X.
По его словам, США «решительно отвергают» план Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН.
«Это безрассудное решение служит лишь пропаганде «Хамаса» и подрывает мир. Это пощечина жертвам событий 7 октября», – написал госсекретарь.
Вечером 24 июля Макрон опубликовал заявление о намерении Франции признать Государство Палестина. Согласно заявлению, Макрон намерен официально признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность.
Франция станет очередной страной, признавшей независимость Палестины после обострения на Ближнем Востоке в октябре 2023 г. В мае прошлого года так поступили правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Израиль осудил эти решения.