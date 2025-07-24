Палестина поблагодарила Макрона за ее признание Францией

«Выражаем благодарность и признательность президенту Эммануэлю Макрону за его письмо, направленное президенту [Палестины] Махмуду Аббасу, в котором подчеркивается твердая позиция Франции и намерение его страны признать Государство Палестина в сентябре», – написал он в X.