Палестина поблагодарила Макрона за ее признание Францией
Палестинские власти благодарны президенту Франции Эммануэлю Макрону за намерение Парижа признать Палестину суверенным государством. Об этом заявил вице-президент страны Хусейн аш-Шейх.
«Выражаем благодарность и признательность президенту Эммануэлю Макрону за его письмо, направленное президенту [Палестины] Махмуду Аббасу, в котором подчеркивается твердая позиция Франции и намерение его страны признать Государство Палестина в сентябре», – написал он в X.
Вечером 24 июля Макрон опубликовал заявление о намерении Франции признать Государство Палестина. Макрон заявил, что планирует официально признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.
Франция станет очередной страной, признавшей независимость Палестины после обострения на Ближнем Востоке в октябре 2023 г. В мае 2024 г. это сделали правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Израиль осудил эти решения.