Макрон: Франция признает Палестину
Париж признает Государство Палестина. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Верная своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает Государство Палестина», – написал он в X.
Макрон заявил, что сейчас «крайне необходимо прекратить войну в Газе и спасти мирное население».
В апреле французский лидер заявил, что Франция может признать Палестину суверенной летом 2025 г.
Франция не первая европейская страна, признавшая Палестину самостоятельным государством. В мае 2024 г. это сделали правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Тогда Израиль не согласился с этим решением и отозвал для консультаций своих послов в этих странах.
5 марта этого года лига арабских государств (ЛАГ) подтвердила право на создание государства Палестина. Соответствующая декларация была принята по итогам чрезвычайного саммита стран ЛАГ. Арабские государства призвали Тель-Авив прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан.