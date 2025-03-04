Лига арабских государств подтвердила право на создание Палестины

Арабские страны призвали Израиль остановить агрессию на Западном берегу реки Иордан. В том числе, декларация призывает остановить строительство там новых еврейских поселений, снос домов палестинцев и проведение военных операций на территории палестинских поселений. На территории сектора Газа должны быть размещены миротворцы, с таким обращением ЛАГ обратилась к Совету Безопасности (СБ) ООН. Страны ЛАГ также призвали выполнить второй и третий этапы соглашения о прекращении огня в Газе. «Стороны – особенно Израиль – должны соблюдать условия сделки», – говорится в документе.