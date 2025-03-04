Лига арабских государств подтвердила право на создание Палестины
Палестинский народ имеет право на создание государства, следует из итоговой декларации, опубликованной по итогам чрезвычайного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ), передает ТАСС.
Арабские страны призвали Израиль остановить агрессию на Западном берегу реки Иордан. В том числе, декларация призывает остановить строительство там новых еврейских поселений, снос домов палестинцев и проведение военных операций на территории палестинских поселений. На территории сектора Газа должны быть размещены миротворцы, с таким обращением ЛАГ обратилась к Совету Безопасности (СБ) ООН. Страны ЛАГ также призвали выполнить второй и третий этапы соглашения о прекращении огня в Газе. «Стороны – особенно Израиль – должны соблюдать условия сделки», – говорится в документе.
В декларации страны ЛАГ также подтвердили недопустимость любых попыток принудительного переселения палестинцев с их территорий. При этом, арабские страны готовы работать с администрацией президента США Дональда Трампа для возобновления переговоров по конфликту в Газе. С предложением о переселении палестинцев выступил Трамп в январе.
В мае 2024 г. Генассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой признала право палестинцев на полноправное членство в этой международной организации, то есть на независимость Палестины. Тогда документ поддержали 143 государства (из 193), против него выступили девять, 25 воздержались. Россия, Китай и союзники Вашингтона, в частности Франция, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Эстония и Норвегия, поддержали документ.
Израильский посол в организации Гилад Эрдан заявлял, что предоставление дополнительных прав палестинцам означает «поощрение терроризма». Пресс-секретарь постпредства США при ООН Нэйт Эванс отмечал, что «Палестина не соответствует критериям членства в организации, согласно его уставу».
В том же месяце власти Норвегии, Испании и Ирландии одновременно объявили о готовности признать Палестину как независимое государство. На данный момент независимость Палестины признают 143 государства (из 193 стран – членов ООН).