К чему приведет признание независимости Палестины европейскими государствами

К чему приведет признание независимости Палестины европейскими государствамиО такой готовности объявили Норвегия, Ирландия и Испания
Власти Норвегии, Испании и Ирландии 22 мая одновременно объявили о готовности признать Палестину как независимое государство к 28 мая. В ответ Израиль отозвал своих послов в Норвегии и Ирландии для консультаций.
Это решение было объявлено спустя два дня после того, как прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях за время боевых действий в секторе Газа с октября 2023 г.
Первой объявила о решении признать Палестину независимым государством Норвегия. В заявлении премьер-министр страны Йонас Гар Стере сообщил, что «без этого признания не может последовать мир на Ближнем Востоке». «В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности», – цитирует премьера пресс-служба правительства.
По словам Стере, согласно выводам Всемирного банка в 2011 г., Палестина соответствует критериям государства: там созданы институты для предоставления населению жизненно важных услуг. «Но продолжающееся расширение Израилем своих незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан сделали ситуацию в Палестине более сложной, чем она была за последние десятилетия», – добавил он.
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что решение о признании независимости Палестины его правительством последовало после консультаций с властями Норвегии и Испании. Этот шаг, по его словам, поможет разрешить палестино-израильский конфликт на основе принципа двух государств для двух народов. Он также выразил уверенность, что к решению трех государств также присоединятся другие страны, передает Irish Times.
Позже аналогичное заявление сделал премьер-министр Испании Педро Санчес во время своего выступления перед депутатами испанского парламента.
Объявления трех европейских государств о признании независимости Палестины вызваны внутриполитическими обстоятельствами, которые сложились в Норвегии, Испании и Ирландии, говорит программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, палестинская проблема занимает существенное место во внутриполитических дискуссиях этих стран и власти вынуждены на них реагировать. При этом, отмечает эксперт, текущая ситуация на Ближнем Востоке оказала лишь провоцирующий эффект.
Вскоре после этих заявлений министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац дал указания своим послам в Ирландии и Норвегии немедленно вернуться в Иерусалим для консультаций. На своей странице в Х он написал, что признание независимости Палестины может помешать усилиям израильских властей вернуть заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса», а также сделает перспективу заключения соглашения о прекращении огня в Газе менее вероятной. «Это решение означает, что терроризм вознаграждается», – добавил он.
При этом президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что решение европейских государств «закрепляет право палестинского народа на самоопределение», передает палестинское информационное агентство WAFA.
На данный момент независимость Палестины признают 143 государства (из 193 стран – членов ООН). Столько же государств 10 мая проголосовали за расширение права палестинцев в международной организации на Генассамблее ООН. Как пишет Politico, вариант о признании независимости Палестины также рассматривают власти Бельгии, Словении.
Возможное признание независимости Палестины со стороны других европейских государств в краткосрочной и среднесрочной перспективе не приблизит решение палестинской проблемы, а символизирует лишь ослабление позиций Израиля на международной арене, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
Кроме того, продолжает Зелтынь, Европа через периферийные государства также демонстрирует свое несогласие с политикой США на Ближнем Востоке. «Чтобы танцевать танго, нужно двое участников. А сегодня второй партнер по танцам – Израиль – категорически против независимости Палестины. Нерешенной остается проблема израильских поселений и статуса Иерусалима, в чем никто пока не готов идти на компромиссы», – замечает эксперт.
Европейское давление на США и Израиль вряд ли заставит Израиль сесть за стол переговоров с представителями «Хамаса», чтобы прекратить боевые действия в секторе Газа, полагает Зелтынь. С точки зрения израильтян война в регионе прекратится лишь в случае освобождения заложников и уничтожения палестинских боевиков, заключил эксперт.