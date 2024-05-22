К чему приведет признание независимости Палестины европейскими государствами

Первой объявила о решении признать Палестину независимым государством Норвегия. В заявлении премьер-министр страны Йонас Гар Стере сообщил, что «без этого признания не может последовать мир на Ближнем Востоке». «В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности», – цитирует премьера пресс-служба правительства.