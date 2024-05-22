«Хамас» приветствовал заявление о признании Палестины тремя странами Европы
Палестинская группировка «Хамас» приветствовала признание Палестины как независимого государства со стороны Норвегии, Ирландии и Испании, сообщается в Telegram-канале движения.
«Хамас» считает соответствующее решение европейских стран важным шагом на пути к утверждению права палестинского народа на создание собственного независимого государства со столицей в Иерусалиме.
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г.
На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
Последние несколько недель о необходимости признать Палестину как государство также заговорили власти Словении, Мальты и Бельгии. Politico пишет, что неясно, присоединятся ли эти страны к решению 22 мая.
На сегодняшний день Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).
СССР признал Палестину еще в 1988 г. После начала боевых действий в секторе Газа президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.