Что значат слова Путина о праве Израиля на оборону

Россия, ранее напоминавшая о необходимости создания палестинского государства, а теперь впервые публично признающая и право Израиля на самозащиту, таким образом декларирует равноудаленность в конфликте, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Обе стороны имеют право на безопасность, и при этом никто не должен прибегать к насилию. Позиция, которую не оспоришь и из которой при этом для Москвы не вытекает никаких обязательств, но остается пространство для маневра», – считает Лукьянов.