Что значат слова Путина о праве Израиля на оборону

Что значат слова Путина о праве Израиля на оборонуОн назвал атаку «беспрецедентной», но подтвердил необходимость создания независимой Палестины
Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту, признал президент России Владимир Путин 12 октября на саммите лидеров стран СНГ в Бишкеке. При этом он подтвердил позицию Москвы о необходимости создания независимой Палестины в рамках концепции «двух государств» в регионе, а также напомнил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.
По словам Путина, целью переговоров должна стать реализация резолюции ООН о двух государствах, «предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, существующего в мире и безопасности с Израилем». «Который, безусловно, – мы тоже видим же это, – подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. И, конечно, имеет право на защиту, на то, чтобы обеспечить свое мирное существование», – сказал президент России.
По его словам, основная задача сейчас – остановить кровопролитие. Нужно прекратить огонь и стабилизировать обстановку, подчеркнул Путин. По его словам, Россия готова к координации со всеми «конструктивно настроенными партнерами.
Путин вновь заявил, что в трагедии, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, виноваты США, поскольку они пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не искали приемлемые для противоборствующих сторон компромиссы.
«Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН», – сказал Путин.
Россия, ранее напоминавшая о необходимости создания палестинского государства, а теперь впервые публично признающая и право Израиля на самозащиту, таким образом декларирует равноудаленность в конфликте, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Обе стороны имеют право на безопасность, и при этом никто не должен прибегать к насилию. Позиция, которую не оспоришь и из которой при этом для Москвы не вытекает никаких обязательств, но остается пространство для маневра», – считает Лукьянов.
По его словам, на нынешнем этапе реальные переговоры и посредничество маловероятны, так как ни с одной стороны нет запроса на это. «Цель Израиля – уничтожение «Хамас», цель «Хамас» – спровоцировать Израиль на самые жестокие меры, чтобы от него максимально отшатнулись арабские страны. При таком целеполагании места для посредничества нет», – отметил эксперт.
При этом технические вещи, наподобие освобождения, обмена конкретных заложников, каких-то ограниченных гуманитарных вопросов, скорее всего, будут делаться при содействии каких-то более нейтральных региональных акторов, допускает Лукьянов.
Позиция России остается все же больше пропалестинской на фоне того, что Запад практически перестал интересоваться вопросом необходимости создания государства палестинских арабов, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он также считает маловероятным успех какого-либо переговорного процесса по прекращению огня на данном этапе, так как Израиль пока не выдвигает конкретных условий для его организации.
Кроме того, продолжает Семенов, Тель-Авив «не допускает посредничества» в рамках такого крупного кризиса. «Россия может попробовать что-то сделать, но перспективы успеха остаются крайне низкими», — резюмировал эксперт.
На расширенном заседании совета глав государств СНГ 13 октября было принято также заявление министров иностранных дел по поводу палестино-израильского конфликта. Его подписали главы МИД Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В документе осуждаются проявления экстремизма, терроризма, захват в заложники мирных граждан (что сделал «Хамас») и неизбирательное применение силы при проведении военных операций (что делает Израиль).
Министры призвали к прекращению боевых действий и открытию гуманитарных коридоров, а также заявили о важности дипломатических усилий для достижения мира на Ближнем Востоке. При этом не поставили свои подписи под документом главы МИД Азербайджана и Туркмении.
Позиция дипведомств стран – членов СНГ в целом сбалансирована, нацелена главным образом на то, чтобы гражданское население сектора Газа не оказывалось под таким серьезным давлением в нынешнем конфликте, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Он находит, что документ в целом «более пропалестинский». «Отсутствие среди подписавших Туркмении ожидаемо. Азербайджан, скорее всего, максимально поддерживает израильскую сторону. В Баку постарались избежать заявлений, которые могли быть истолкованы как антиизраильские», – заметил Притчин.
В апреле министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил Азербайджан и Туркмению, причем в Ашхабаде впервые было открыто израильское посольство. Баку является потребителем израильских вооружений, которые, в частности, использовал в Нагорном Карабахе в 2020-2023 гг. При этом Баку и Ашхабад настороженно относятся к Ирану, который, в свою очередь, является геополитическим противником Израиля в регионе и открыто поддержал атаку «Хамас». Тегеран также является союзником ливанской «Хезболлы».
«В целом, с одной стороны, Израиль достаточно пассивен в Центральной Азии, страны которой фактически составляют большинство в СНГ. При этом пропалестинская позиция большинства центральноазиатских стран объясняется, скорее, не следованием в фарватере России, а тем, что государства региона – мусульманские. Поэтому отсутствие какого-либо энтузиазма в поддержке Тель-Авива в конфликте объяснимо», – замечает Притчин.
Израиль настроен уничтожить ХАМАС, а не вести с ним переговоры, считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО Дмитрий Тренин. «Посмотрим, что из этого получится. Потом можно будет выводить “формулу мира/сосуществования”. Так что пока пытаться отвечать на этот вопрос явно преждевременно», – резюмировал Тренин.